Cyclisme-Danse : Chez les frères Louvet, l'un roule en pro, l'autre danse à l'Opéra

Ce dimanche, Germain Louvet (26 ans), danseur étoile à l'Opéra Garnier jouait le ballet « Giselle ». Mais avant de monter sur scène, il s'est, comme d'habitude, tenu informé, du résultat de son frère Louis (22 ans) qui disputait sa première course professionnelle au GP La Marseillaise (82e) avec St Michel Auber 93. « Même quand je danse à l'étranger, j'essaye de suivre », sourit Germain. Danseur étoile de l'Opéra national de Paris depuis 2016, très sollicité pour des galas en Asie, Russie ou Etats-Unis, mannequin, il est une étoile montante de sa discipline. Deuxième espoir français en 2019, Louis débute, lui, tout juste a carrière au plus haut niveau. « Il a déjà franchi une belle première étape, je ne peux qu'être fier et admiratif », estime Germain. « Les places sont chères et ce n'est pas facile de mettre les pieds dans le monde pro », reconnaît Louis qui a débuté le cyclisme à 7 ans en marchant sur les traces de Marius (28 ans), le grand frère de cette famille originaire de Givry (Saône-et-Loire).« C'est un exemple, il ne peut que m'inspirer », reconnaît Louis Louvet Louis Louvet a lancé sa saison ce dimanche sur le GP La Marseillaise/Directvelo/Nicolas Mabyle « Marius était en Pôle espoir mais a privilégié ses études, il est maintenant consultant », explique Louis. « Tous les trois, on est proches mais aussi indépendants car on s'est construits dans notre propre univers. Chacun a accompli son parcours mais avec le même objectif, atteindre l'excellence en donnant toujours le meilleur de soi-même », assure Germain, qui a commencé la danse à 4 ans. « C'est un exemple, il ne peut que m'inspirer, reconnaît Louis. Quand je vois où il en arrivé, ça ne peut que me tirer vers le haut. La danse et le vélo sont deux disciplines différentes mais il y a beaucoup de ressemblances. Il y a des sacrifices, de longues heures d'entraînement. Ce que réussit Germain, c'est de la ...