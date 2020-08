Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cyclisme : Cordon-Ragot tient enfin son succès ! Reuters • 22/08/2020 à 17:41









Cyclisme : Cordon-Ragot tient enfin son succès ! par Pierre Sarniguet (iDalgo) Enfin ! Après avoir tourné autour depuis 2009, Audrey Cordon-Ragot a enfin réussi à remporter le maillot tricolore de championne de France sur route. Sur le circuit casse pattes de Gran-Champ (Morbihan), la pensionnaire de l'équipe américaine Trek-Segafredo a réussi à prendre le meilleur face aux formations françaises Arkéa et FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope sur-représentées au départ. Dans le final, Cordon-Ragot s'est isolée en tête de course pour finir en solitaire avec 38 secondes d'avance sur Verhulst (Arkéa) et Copponi (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope). Au terme des 109 kilomètres en circuit, le Bretonne obtient donc le graal après ses quatre titres nationaux acquis sur la route les années précédentes.

