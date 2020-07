Cyclisme: Chris Froome quittera l'équipe Ineos en fin de saison

Le cycliste britannique Chris Froome en conférence de presse le 8 février 2020 à Dubaï ( AFP / GIUSEPPE CACACE )

Le Britannique Chris Froome, quatre fois vainqueur du Tour de France, va quitter Ineos à la fin de la saison, a annoncé jeudi l'équipe cycliste britannique.

"Le contrat actuel de Chris arrive à son terme en décembre et nous avons décidé de ne pas le prolonger", a annoncé le dirigeant de l'équipe Dave Brailsford.

Selon la BBC, Froome, 35 ans, poursuivra sa carrière avec l'équipe Israel Start-Up Nation, entrée cette saison en World Tour (le plus haut niveau du cyclisme mondial). Il y côtoiera notamment le sprinteur allemand Andre Greipel.

"Je suis en quête de nouveaux défis alors que j'entre dans une nouvelle période de ma carrière, mais en même temps, je suis concentré sur l'objectif de remporter un cinquième Tour de France avec l'équipe Ineos", déclare le Britannique dans le communiqué annonçant son départ d'Ineos.

Chris Froome a passé 10 ans dans l'équipe britannique, nommée Sky jusqu'en 2019 et dont il a été la principale tête d'affiche, remportant quatre fois le Tour de France (2013, 2015, 2016, 2017) et les deux autres Grands Tours, la Vuelta (2011, 2017) et le Giro en 2018.

Ces dernières années, il avait subi de plus en plus de concurrence au sein de l'équipe souvent décrite comme un rouleau compresseur sur le Tour de France.

Son coéquipier et compatriote Geraint Thomas lui avait été privilégie pour la victoire lors de la Grande Boucle 2018, et c'est le Colombien Egan Bernal, 23 ans, qui a raflé le Tour 2019 en l'absence de Froome, victime d'une grave chute quelque temps avant le départ.

