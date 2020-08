Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cyclisme : Bob Jungels rejoint AG2R pour deux saisons Reuters • 18/08/2020 à 12:05









Cyclisme : Bob Jungels rejoint AG2R pour deux saisons par Pierre Sarniguet (iDalgo) L'équipe AG2R La Mondiale (future AG2R Citroën Team) n'en finit plus d'animer le mercato cycliste. Après avoir enrôlé Van Avermart, Schär, Calmejane et Sarreau, c'est au tour du Bob Jungels (Deceunink Quickstep) de s'engager avec la formation de Vincent Lavenu. Sextuple champion du Luxembourg sur route et de contre-la-montre, ce coureur polyvalent sera un atout majeur. Capable de briller sur les Grands Tours (6e et 8e du Giro, 11e du Tour de France), Bob Jungels sait aussi se distinguer sur les courses d'un jour comme en témoignent ses brillantes victoires sur Liège-Bastogne-Liège en 2018 et sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne en 2019. Le coureur de 27 ans sera lié à l'équipe AG2R durant deux saisons (2021, 2022).

