Cyclisme : Annemiek van Vleuten championne d'Europe par Florian Burgaud (iDalgo) Au lendemain de la victoire de l'Italien Giacomo Nizzolo lors de la course élite masculine un souffle devant le Français Arnaud Démare, la compétition féminine avait lieu ce jeudi sur les routes de Plouay, dans le Morbihan. C'est la championne du monde Annemiek van Vleuten, 37 ans, qui devient championne d'Europe. Pour s'offrir ce premier titre continental, la cycliste néerlandaise, très puissante, a battu la Transalpine Elisa Longo Borghini au sprint. La Polonaise Katarzyna Niewiadoma prend la médaille de bronze. La toute fraîche championne de France Audrey Corodn-Ragot est cinquième. Le peloton féminin reprendra du service dès samedi à l'occasion de La Course By Le Tour avec FDJ disputée, autour de Nice, en levée de rideau du Grand Départ de la Grande Boucle 2020.

