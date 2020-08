Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cyclisme : Adam Yates rejoint Ineos Reuters • 21/08/2020 à 21:49









Cyclisme : Adam Yates rejoint Ineos par Pierre Sarniguet (iDalgo) Adam Yates, 28 ans, va rejoindre l'équipe britannique Ineos à partir du 1er janvier 2021. Avec ce transfert, l'Anglais va pour la première fois de sa carrière évoluer loin de son frère jumeau, Simon. Depuis 2014, les deux frères couraient ensemble au sein de l'équipe Mitchelton-Scott. Meilleur jeune du Tour de France 2015, Adam Yates possède 14 victoires à son compteur depuis son passage chez les professionnels. Ces dernières années, le Britannique n'a pourtant pas brillé sur les grands tours. Ce départ pour l'équipe Ineos pourrait être une belle occasion de relancer sa carrière avec ce contrat de deux années signé dans la formation dirigée par Dave Brailsford.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.