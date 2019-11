Cyberharcèlement : victime de néonazis il y a deux ans, Julie Hainaut attend toujours justice

Cette journaliste lyonnaise a été visée par un article très violent du site Démocratie participative. Un homme, accusé d'avoir partagé un article sur Facebook, comparaît mardi à Lyon. Le responsable du site, lui, court toujours.

Ce devait être un article comme tant d'autres. A la rentrée 2017, la journaliste lyonnaise Julie Hainaut pousse la porte d'un bar à cocktail du 6e arrondissement de Lyon. Une fois à l'intérieur, les gérants du bar lui vantent « l'esprit colonial, un esprit à la cool, où on savait recevoir » et la colonisation, « une période sympathique » et « accueillante ». Dans son article dans l'hebdomadaire culturel Le Petit Bulletin, elle rapporte leurs propos et ne tait pas sa gêne.

Mis en ligne le 12 septembre 2017, il déclenche une double vague de réactions sur les réseaux sociaux. La première, outrée, vise les tenanciers de l'établissement. La seconde continue de hanter Julie Hainaut. Son article attire l'attention des auteurs de Démocratie participative. Ce site Internet néonazi déverse à longueur d'articles sa haine des Juifs, des Noirs, des homosexuels, des femmes et de tous ceux qui ne seraient pas convaincus de la supériorité de l'homme blanc.

Un article écrit sous le pseudonyme « Heinrich » vise directement la journaliste. Elle y est agonie d'injures : « pute à nègre féministe » et autres « femelle négrophile » côtoient une image animée d'Hitler, une vidéo de Goebbels et des appels au harcèlement. Des centaines de messages extrêmement violents la visent aussitôt sur les réseaux sociaux.

Le responsable du site aurait fui au Japon

Depuis deux ans, elle tente de faire condamner les responsables de ce site. Sans succès. A l'issue d'une enquête d'un peu plus d'un an, seul un internaute ayant partagé sur Facebook l'article visant Julie Hainaut a été inquiété. Il est jugé mardi 19 novembre devant le tribunal correctionnel de Lyon pour « injures racistes et sexistes ».

