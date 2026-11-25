Cyberattaques : le Sénat lance une commission d'enquête sur les failles de cybersécurité en France

La commission doit débuter avant la fin de l'année, ses travaux dureront six mois.

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Une commission d'enquête sur les cyberattaques va être lancée au Sénat dans les prochains jours, avec l'objectif d'aboutir à des propositions pour contrer les "fuites de données" portant atteinte à la "souveraineté" de la France, a-t-on appris mercredi auprès de la sénatrice Nathalie Goulet, qui en est à l'initiative.

Le groupe de l'Union centriste et indépendants, deuxième groupe du Sénat allié à la droite, a utilisé son "droit de tirage" pour créer cette commission, une disposition du règlement du Sénat qui permet à chaque formation parlementaire de lancer une mission de son choix par an.

"Nous observons des problèmes manifestes de priorisation et d'organisation du cyber dans les ministères, les opérateurs de l'État" , a déclaré Nathalie Goulet (UDI) à l' AFP . La sénatrice de l'Orne, spécialisée dans les questions de délinquance financière et de financement du terrorisme, promet de tenter de "comprendre ces failles et essayer d'y remédier".

"Renforcer la souveraineté numérique de la France"

La commission d'enquête, une structure aux pouvoirs de contrôle et d'audition larges, pourra démarrer avant la fin de l'année 2026 et durera six mois. Son rapport est attendu en avril ou en mai 2027.

Elle permettra notamment "d'établir un bilan exhaustif des cyberattaques et fuites de données subies par les administrations, les opérateurs d'importance vitale et les entreprises françaises au cours des trois dernières années", selon la proposition des sénateurs centristes.

Ces derniers entendent notamment adapter les capacités de réponse de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi).Ils proposeront diverses mesures pour "renforcer la souveraineté numérique de la France et la protection des données de ses citoyens" , espérant "développer un écosystème d'entreprises françaises et européennes de cybersécurité".

Nathalie Goulet a également indiqué vouloir prendre en considération "les victimes, démunies face aux usurpations d'identité qui nourrissent la criminalité organisée".

Le Sénat a multiplié ces dernières années les commissions d'enquête au retentissement non-négligeable dans la sphère publique, de l'affaire Benalla au Fonds Marianne, en passant par l'influence croissante des cabinets de conseil dans les politiques publiques ou encore les aides publiques aux grandes entreprises.