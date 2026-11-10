Cyberattaques: L'ambassadeur d'Iran convoqué au Quai d'Orsay

Célébrations annuelles du 14 juillet à Paris

PARIS, 10 novembre (Reuters) - L’ambassadeur d’Iran ‌en France a été convoqué mardi matin au ministère des ​Affaires étrangères, à Paris, au lendemain de l'ouverture d'une enquête par la justice française sur l'implication présumée de Téhéran ​dans les cyberattaques menées en octobre contre les systèmes de réfrigération de plusieurs ​centaines de supermarchés en France.

La ⁠section cybercriminalité du parquet de Paris a ouvert lundi ‌une information judiciaire visant des cadres du groupe iranien Shahid Kaveh, "l'unité cyber offensive affiliée au ​centre électronique du ‌Corps des Gardiens de la révolution". Des mandats ⁠d'arrêt internationaux ont été requis à leur encontre.

"La convocation de l’ambassadeur d’Iran annoncée par le ministre hier a eu ⁠lieu ce matin. ‌Il a été reçu par le secrétaire ⁠général du Quai d’Orsay", a fait savoir le ministère ‌mardi.

Le chef de la diplomatie française, Jean-Michel Barrot, ⁠a déclaré mardi matin sur franceinfo que la ⁠France ne ‌s'interdisait rien en matière de représailles contre le régime iranien.

"Je ​vous dis (...) que nous ne ‌nous interdisons rien et que nous prendrons toutes mesures, y compris celles dont ​nous ne ferons pas état publiquement, jugées par nous-mêmes proportionnelles et nécessaires pour dissuader toute nouvelle ⁠attaque et sanctionner les auteurs de cette agression inacceptable", a-t-il dit.

"La doctrine de cyberdéfense française ouvre un certain nombre de possibilités aux autorités de prendre des actions, même si nous n’en révélons pas le contenu exact", a-t-il ajouté.

(Sophie Louet, ​avec John Irish)