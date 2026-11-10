Cyberattaques: L'ambassadeur d'Iran convoqué au Quai d'Orsay

Célébrations annuelles du 14 juillet à Paris
PARIS, 10 novembre (Reuters) - L’ambassadeur d’Iran en France a été convoqué mardi matin au ministère des Affaires étrangères, à Paris, au lendemain de l'ouverture d'une enquête par la justice française sur l'implication présumée de Téhéran dans les cyberattaques menées en octobre contre les systèmes de réfrigération de plusieurs centaines de supermarchés en France.
La section cybercriminalité du parquet de Paris a ouvert lundi une information judiciaire visant des cadres du groupe iranien Shahid Kaveh, "l'unité cyber offensive affiliée au centre électronique du Corps des Gardiens de la révolution". Des mandats d'arrêt internationaux ont été requis à leur encontre.
"La convocation de l’ambassadeur d’Iran annoncée par le ministre hier a eu lieu ce matin. Il a été reçu par le secrétaire général du Quai d’Orsay", a fait savoir le ministère mardi.
Le chef de la diplomatie française, Jean-Michel Barrot, a déclaré mardi matin sur franceinfo que la France ne s'interdisait rien en matière de représailles contre le régime iranien.
"Je vous dis (...) que nous ne nous interdisons rien et que nous prendrons toutes mesures, y compris celles dont nous ne ferons pas état publiquement, jugées par nous-mêmes proportionnelles et nécessaires pour dissuader toute nouvelle attaque et sanctionner les auteurs de cette agression inacceptable", a-t-il dit.
"La doctrine de cyberdéfense française ouvre un certain nombre de possibilités aux autorités de prendre des actions, même si nous n’en révélons pas le contenu exact", a-t-il ajouté.
(Sophie Louet, avec John Irish)
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