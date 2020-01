Cyberattaque géante chez Bouygues Construction, 3200 employés au chômage technique

Plus d'accès à Internet et à toutes les boîtes mails. Le siège social du géant du BTP Bouygues Construction dans les Yvelines est en ébullition depuis ce jeudi matin. Une cyberattaque affecte le fonctionnement de l'entreprise et le travail des collaborateurs.« Nous avons détecté une crise virale sur le réseau informatique de Bouygues Construction », nous a confirmé le groupe qui assure, sans donner plus de détails, qu'une analyse est en cours afin de déterminer l'étendue du problème.« Le business continue en attendant, les chantiers tournent et il n'y a pas de paralysie de l'activité », assure la communication du groupe de Martin Bouygues.Des SMS pour communiquer en internePourtant, les premiers témoignages pointent une entreprise au ralenti depuis des heures. « Ce matin, impossible de nous connecter à Internet ou au réseau intranet, témoigne une trentenaire, salariée depuis près d'une dizaine d'années dans l'entreprise. Les lignes téléphoniques ont aussi été coupées car elles sont reliées à Internet. »Privés de l'accès à leurs boîtes email, les 3200 employés du site ont reçu jeudi matin un SMS annonçant « une alerte virale avec une coupure générale du DataCenter Challenger », le nom du siège social du géant de la construction basé à Guyancourt (Yvelines).Le message précisait que toutes les messageries et applications étaient inaccessibles pour une « durée inconnue ». Plus tard, un autre message faisait état « d'une crise virale qui a été détectée sur le réseau informatique. L'analyse des causes et des impacts est en cours ». La suite se voulait rassurante : « Les premières actions de sécurisation sont mises en place pour l'interne comme pour nos clients ».Les employés à l'étranger également touchésSelon nos informations, les employés à l'étranger du groupe sont aussi au chômage technique sans accès à leur email professionnels.Dans un dernier SMS, en fin ...