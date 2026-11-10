Cyberattaque contre les frigos de supermarchés attribuée à l'Iran : l'UE envisage d'utiliser "tous les outils dont nous disposons", y compris les "sanctions"

Des centaines de supermarchés ont été affectés par la cyberattaque survenue lundi 12 octobre (illustration) ( AFP / FRED TANNEAU )

"Nous, en tant qu'Union européenne, sommes prêts à apporter une réponse rapide et unie", a déclaré Anouar El Anouni, porte-parole du service diplomatique de l'UE ce mardi 10 novembre.

Les 27 solidaires. Après que la France a accusé l'Iran d'être à l'origine de cyberattaques ayant visé des centaines de réfrigérateurs dans des supermarchés, l'Union européenne s'est dite prête à "apporter une réponse rapide et unie" .

"Dans l'attente des discussions avec les États membres, nous, en tant qu'Union européenne, sommes prêts à apporter une réponse rapide et unie", a déclaré Anouar El Anouni, porte-parole du service diplomatique de l'UE ce mardi 10 novembre. "Nous prenons acte du fait que la France a attribué des attaques à l'Iran" , a-t-il ajouté. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE devraient débattre du sujet à l'occasion de leur prochaine réunion, prévue lundi à Bruxelles.

Face aux cyberattaques, "nous continuerons de traiter ce type de comportement malveillant en utilisant tous les outils dont nous disposons", y compris les "sanctions", a encore ajouté ce porte-parole. La France a officiellement attribué lundi à une unité cyber relevant du corps des Gardiens de la révolution de la République islamique la responsabilité de la cyberattaque ayant ciblé, dans la nuit du 11 au 12 octobre, des contrôleurs de réfrigération de supermarchés d'environ 700 sites français de la grande distribution. Les Gardiens iraniens sont déjà inscrits dans la liste de l'UE des organisations terroristes, a rappelé le porte-parole européen, soulignant que les 27 avaient également "imposé des sanctions drastiques à l'encontre de l'Iran en raison de son programme nucléaire, de ses violations des droits de l'homme, ainsi que pour avoir entravé la liberté de navigation".