CVAE: repousser la suppression serait "un très mauvais signal", estime le président du Medef

Le nouveau président du Medef, Patrick Martin, a estimé lundi que repousser à 2027 au lieu de 2024 la suppression totale de la CVAE serait "un très mauvais signal" pour les entreprises redevables de cet impôt de production.

"Outre qu'il altérerait la confiance des entrepreneurs dans la parole de l'Etat - car oui l'Etat s'y était engagé, la loi a été votée - un nouvel étalement de la suppression de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, NDLR) serait un très mauvais signal", a déclaré Patrick Martin au premier jour du grand rendez-vous de rentrée de l'organisation patronale.

"Nos entreprises, singulièrement nos entreprises industrielles, ont un impérieux besoin de cette suppression immédiate, au moment où la concurrence internationale s'intensifie et où nous devons investir massivement sur la décarbonation", a-t-il ajouté.

Cette suppression annoncée pour 2024 a été intégrée par les entreprises notamment "en termes de décisions d'investissement et d'embauche", et "elle doit intervenir en temps et en heure", a-t-il martelé.

Invitée à participer à cette Rencontre des entrepreneurs de France (REF), prévue jusqu'à mardi, la Première ministre Elisabeth Borne a insisté sur la nécessité de maintenir le cap en termes d'assainissement des finances publiques, dans un contexte macroéconomique plus difficile.

"Ce que je vous confirme, c'est que la totalité de la CVAE sera supprimée avant la fin du quinquennat, et qu'on le fera au rythme le plus rapide possible, en tenant compte d'un autre objectif que je pense on partage: la nécessité de tenir notre trajectoire de maîtrise de nos finances publiques", a-t-elle rétorqué.

"Si on ne le faisait pas, je pense que tous les chefs d'entreprise le savent, ça aurait un impact immédiat sur les taux d'intérêt et donc sur notre activité économique", a-t-elle ajouté, mettant en avant la "politique pro-business" menée par le gouvernement depuis 2017.

Elle a aussi assuré qu'en matière d'arrêts maladie, "il n'y aura pas une décision unilatérale qui tomberait sur les entreprises", alors que le président du Medef s'est inquiété que soient mis à la charge des entreprises "certains arrêts maladie dont elles ne sont essentiellement pas responsables".