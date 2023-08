CVAE: Ciotti dénonce une "remise en cause de la parole publique"

Le patron de LR, Eric Ciotti, a dénoncé mardi devant le Medef une "remise en cause de la parole publique", après la décision du gouvernement de repousser à 2027 la suppression complète de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) initialement prévue pour 2024.

"On a voté l'année dernière dans la loi de finances la suppression totale de la CVAE sur 2023 et 2024 et on revient là-dessus aujourd'hui", a déploré le numéro 1 des Républicains lors d'un débat sur la dette publique à l'occasion de la rentrée du Medef.

"C'est la remise en cause de la parole publique. C'est l'instabilité fiscale permanente pour les entreprises", a-t-il dénoncé au lendemain de la confirmation devant le Medef par la Première ministre, Elisabeth Borne, de l'étalement sur plusieurs années de la suppression de la CVAE.

Cet impôt de production, qui rapporte encore 4 milliards d'euros par an à l'Etat, ne sera supprimé que selon un calendrier qui tienne compte "de la nécessité de tenir notre trajectoire de maîtrise de nos finances publiques", a-t-elle expliqué aux chefs d'entreprise.