Curtis Jones, le jeune enfant du temple béni et de Liverpool

Auteur d'un doublé lors de la balade face à Lincoln City jeudi dernier (2-7), Curtis Jones se fait doucement un nom en Angleterre. Jürgen Klopp tient d'ailleurs en très haute estime le milieu de 19 ans, à qui il accorde de plus en plus de temps de jeu. Biberonné par Liverpool, le Scouser fait l'unanimité au bord de la Mersey. À tel point qu'il semble destiné, dans un futur plus ou moins proche, à en récupérer les clefs.

Un patronyme, deux ambiances. "Indi", lui, boucle volontiers sa valise dès que de nouveaux horizons s'offrent à lui, toujours happé par son insatiable appétit d'aventurier. À côté, Curtis Jones fait figure de casanier. Mais la sédentarité paye, aussi. Un bon contrôle du gauche à la suite d'une remise de Divock Origi, un décalage sur son pied droit et un ballon placé tout en relâchement à quelques centimètres de la lucarne (32minute). Puis une feinte de corps déconcertante pour envoyer valser son vis-à-vis et se mettre dans le sens du but, un crochet à l'entrée de la surface et une nouvelle frappe du droit détournée qui finit sa course hors d'atteinte du portier (36minute).Deux buts contre Lincoln qui ont fait de lui le plus jeuneà signer un doublé depuis Raheem Sterling (19 ans et 133 jours), en avril 2014. En League Cup, il fallait remonter à novembre 1997