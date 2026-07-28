Cucurella a tenu sa promesse

Chose promise, chose due. Vainqueur de la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne, Marc Cucurella avait juré de se tatouer le visage de son sélectionneur , Luis de la Fuente, en cas de deuxième étoile. Après avoir été relancé à de nombreuses reprises sur ce sujet par ses coéquipiers et les journalistes, le latéral gauche, qui vient de signer au Real Madrid, est passé à l’action ce mardi et en a apporté la preuve par une publication sur ses réseaux sociaux.

Le principal intéressé s’en était d’ailleurs amusé en conférence de presse : « Je n’ai pas l’âge d’avoir des tatouages, plus maintenant, avait soufflé Luis de la Fuente. Ils ont fait une erreur, mais ce sont des gens sérieux, donc ils vont tenir leur parole […] Je ne suis pas laid au point qu’ils doivent me mettre à un endroit où personne ne peut me voir. Mais ça m’a fait rire et je suis fier qu’ils tiennent leurs promesses. » …

TM pour SOFOOT.com