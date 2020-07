Cubillas: "En 1970, le Pérou a regardé le Brésil dans les yeux"

Avec ses 5 buts à 21 ans, Teo Cubillas est la révélation de la Coupe du monde 1970. Adoubé par Pelé, qui en fait son successeur à l'époque, le joueur de l'Alianza Lima est le chef d'orchestre d'une brillante sélection péruvienne qui émerveille le Mexique pendant le tournoi. Un demi-siècle après, "El Nene" refait le match.



"L'essence du jeu péruvien, c'est un peu ça : un mélange entre l'école du jeu brésilien et la malice de la rue."

Je pense que ce mondial est l'un des plus beaux de l'histoire parce que c'est celui où l'on a joué le meilleur football, le football le plus offensif. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela : d'abord, il y avait pour de nombreuses équipes une génération de joueurs extraordinaires. C'est le cas du Brésil, mais aussi de la Tchécoslovaquie, l'Uruguay, l'Allemagne, l'Italie. Et le Pérou évidemment aussi, on avait un groupe de joueurs incroyables. C'est sans doute le dernier mondial où l'aspect technique domine l'aspect physique, où la qualité prime sur la force, sur la puissance. Les équipes pouvaient encore jouer avec 3 ou 4 attaquants fixes. Le Brésil s'est offert le luxe d'aligner 4 numéros 10 ensemble, et ces 4 numéros 10 ont montré pourquoi on leur faisait confiance. C'était superbe.Oui, quand je commence le football, au Pérou, on jouait avec 3 défenseurs, 2 milieux et 5 attaquants. C'était le système préférentiel. Quand Didi arrive, il préfère jouer en 4-2-4 qui devient un 4-3-3 quand on défend. Moi, j'étais le 10 de la sélection. J'avais 21 ans, il me dit :J'avais la fonction de faire la transition entre les deux systèmes. Didi me demande d'être le quatrième attaquant et le troisième milieu. Mais quand je dis milieu, mes coéquipiers Chale, Mifflin et moi étions avant tout des joueurs offensifs. Nous étions souvent proches du but adverse, nos fonctions étaient offensives. Aujourd'hui, quand tu dis que tu joues en 4-3-3, les milieux sont défensifs. Il n'y a plus que des milieux défensifs d'ailleurs. C'est la grande différence.