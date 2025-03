Cuba rétablit progressivement le courant après 40h de panne générale

Des habitants rechargent leurs téléphones portables à La Havane pendant une panne de courant à Cuba, le 15 mars 2025 ( AFP / YAMIL LAGE )

L'électricité revenait progressivement dimanche à Cuba, après une panne générale qui a privé la grande majorité des habitants de courant pendant près de 40 heures, troisième blackout total en moins de six mois.

Selon un responsable du ministère de l'Energie et des mines, Lazaro Guerra, le système électrique était "interconnecté" dimanche matin sur une bonne partie de l'île, depuis le port de Mariel, situé à 46 kilomètres de La Havane, dans l'ouest, jusqu'à Guantanamo, dans l'extrême est de l'île.

Selon la même source, le réseau électrique produisait dimanche 935 MW dans tout le pays, dont la demande quotidienne se situe en moyenne à environ 3.000 MW.

A La Havane, capitale de 2,1 millions d'habitants, environ 19% des foyers avaient retrouvé l'électricité, selon les autorités.

"Vraiment, à 5 heures du matin, c'était la ruée, on rechargeait les téléphones, les lampes, on amenait l'eau dans les réservoirs, il y avait un bruit énorme qui réveillait les voisins, bref, c'était un événement!", a raconté à l'AFP Alex Picart, 60 ans, habitant de Guanabacoa, localité à l'est de La Havane, où le courant est revenu à l'aube.

La panne s'est produite en début de soirée vendredi sur une sous-station située dans la banlieue de La Havane, provoquant la déconnexion du réseau électrique dans tout le pays.

Des habitants cuisinent sur un feu de bois devant leur maison à La Havane pendant une panne de courant à Cuba, le 15mars 2025 ( AFP / Yamil LAGE )

Le quotidien des 9,7 millions d'habitants s'est vu perturbé samedi, la panne générale privant nombre d'entre eux d'eau et de gaz. Les communications téléphoniques ont été rendues difficiles et les transports publics ont été paralysés.

L'île a déjà subi trois pannes généralisées pendant le dernier trimestre 2024. Deux ont duré plusieurs jours et la dernière environ 24 heures.

La population est aussi confrontée depuis de longs mois à des coupures quasi quotidiennes de quatre ou cinq heures dans la capitale. Dans les provinces, les délestages peuvent durer 20 heures.

Des habitants dans une rue de La Havane pendant une panne de courant générale à Cuba, le 15 mars 2025 ( AFP / YAMIL LAGE )

Cuba est en proie depuis cinq ans à une profonde crise économique et le réseau électrique vétuste souffre d'avaries fréquentes et de pénuries de combustible.

Les huit centrales électriques du pays, presque toutes inaugurées dans les années 1980 et 1990, tombent régulièrement en panne ou doivent être arrêtées pour de la maintenance.

Des centrales flottantes et les générateurs, qui complètent le système énergétique national, sont alimentés par des combustibles que Cuba, sous embargo américain depuis 1962, importe difficilement.

Face à l'urgence, le gouvernement met les bouchées doubles pour installer au moins 55 parcs solaires de technologie chinoise en 2025. Selon les autorités, ces parcs produiront 1.200 mégawatts, soit 12% du total national.