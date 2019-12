« Cuba, la révolution et le monde », soixante ans de diplomatie cubaine décryptés

Mike Gold et Delphine Jaudeau expliquent pourquoi la politique extérieure de Fidel Castro n'a cessé de déconcerter alliés comme adversaires.

ARTE - MARDI 3 DÉCEMBRE- 20 H 50 - DOCUMENTAIRE

La diplomatie est un domaine complexe mais qui peut se révéler passionnant, même à la télévision. Et lorsqu'il s'agit de la politique extérieure menée depuis soixante ans par un pays aussi atypique que Cuba, cet angle d'attaque peut déboucher sur un programme télévisé haletant. C'est le cas de cette coproduction franco-britannique (Arte, BBC) qui, en près de deux heures, explique comment la politique extérieure de Fidel Castro n'a cessé de surprendre alliés comme adversaires. Que la période soit crispée, ou, au contraire, propice à la détente.

Ce programme ambitieux, fruit de longs mois de travail, permet de découvrir de nombreuses archives filmées inédites concernant notamment des opérations militaires extérieures auxquelles ont participé des soldats cubains (à la frontière algéro-marocaine, au Congo, en Angola, en Amérique centrale...). On réécoute avec attention un Fidel Castro plutôt détendu face à deux journalistes américains. Et l'on apprend beaucoup des témoins interrogés. De l'ancien président américain Bill Clinton à d'ex-membres des services de renseignements cubains en passant par des diplomates qui, à l'époque, menaient des négociations secrètes, tous dépeignent des situations parfois tragicomiques, et souvent inattendues, dans un contexte plus ou moins apaisé selon les périodes.

Thriller géopolitique

« Notre approche consiste à faire raconter l'histoire par ceux qui l'ont vécue et influencée, et nous savions que les Cubains n'auraient pas une parole libre sur un certain nombre de sujets », souligne Delphine Jaudeau, réalisatrice de la deuxième partie du documentaire, qui ajoute : « Nous voulions échapper au questionnement habituel : "Fidel Castro, dictateur ou révolutionnaire admirable ?" Il s'agissait d'abord de comprendre comment cette révolution a survécu si longtemps, avec des ennemis partout, et c'est notamment grâce à la politique étrangère castriste hors-norme. Ne pouvant s'imposer sur la scène internationale par la force, le régime a dû user d'autres moyens... »

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr