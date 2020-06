Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crystal Palace ne fait qu'une bouchée de Bournemouth Reuters • 20/06/2020 à 23:04









Crystal Palace ne fait qu'une bouchée de Bournemouth par Léo De Garrigues (iDalgo) En moins de 25 minutes, l'affaire était bouclée. Crystal Palace n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour faire le break sur la pelouse de Bournemouth. C'est Luka Milivojevi? qui a ouvert le score d'un coup-franc direct en pleine lucarne à la 12e minute. Bien servi par Patrick van Aanholt, Jordan Ayew a doublé la mise 9 minutes plus tard. Les Eagles ont ensuite très bien su gérer leur avance pour s'imposer sereinement (0-2). Au classement, Crystal Palace double Arsenal et se retrouve 9e tandis que Bournemouth est englué au 18e rang.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.