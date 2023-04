Cryptomonnaie : investir dans un fonds spécialisé

Vous pouvez acheter des cryptomonnaie, et placer votre argent dans un fonds de type ETF ou ETN. (© Lebrun/Euronext)

Pour s’exposer aux monnaies numériques, vous pouvez en acheter, mais aussi placer votre argent dans un fonds de type ETF ou ETN, qui permet d’investir sur ce marché d’actifs sans en détenir directement.

Les actifs cryptos constituent un écosystème à part entière avec lequel de nombreux investisseurs sont encore peu familiers.

Pour les adeptes d’une finance plus traditionnelle, il existe un moyen de s’exposer aux cryptomonnaies comme le bitcoin, l’ether ou le DOT, sans en acheter directement.

De plus en plus de fonds de types ETF (Exchange Traded Funds) –appelés aussi «trackers » –, ETP (Exchange Traded Products) ou encore ETN (Exchange Traded Notes) voient le jour et offrent la possibilité d’investir autrement dans les crypto-actifs.

Ils résultent notamment de la demande croissante des investisseurs institutionnels qui souhaitent intervenir sur le marché des cryptos via des produits régulés.

Mais ils s’adressent aussi –et de plus en plus– aux particuliers.

Ces fonds peuvent être regroupés en trois catégories: «il y a ceux qui visent à répliquer uniquement le cours du bitcoin ou d’une autre cryptomonnaie, ceux qui reproduisent la performance d’un panier de cryptomonnaies et, enfin, ceux investis dans des actions d’entreprises du secteur crypto ou de sociétés liées à la technologie blockchain et au Web3», détaille Vincent Boy, analyste technique des marchés pour le courtier IG, spécialiste du trading en ligne.

Nul besoin de détenir un portefeuille numérique

Les fonds permettant de suivre des cryptomonnaies se sont multipliés à partir de 2021, année