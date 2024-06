Crues: vigilance rouge levée en Mayenne et Maine-et-Loire, baisse des eaux à Craon

Une rue inondée à Craon, le 20 juin 2024 en Mayenne ( AFP / Laetitia DREVET )

La vigilance rouge pour crues a été levée pour les départements de la Mayenne et de Maine-et-Loire repassés en orange au lendemain d'une crue historique de l'Oudon à Craon (Mayenne), où le centre-ville était de nouveau à sec vendredi matin.

Le niveau de l'eau "a bien baissé, il n'y a plus d'eau dans les rues", a déclaré vendredi matin à l'AFP le maire Bertrand de Guébriant. "Au plus haut, hier, on était à 3,20 m, on est à 2,40 m".

"Les pompiers sont actuellement en train de visiter les caves des maisons pour s'assurer que les installations électriques n’ont pas été impactées et s’assurer qu'on puisse les remettre en service", a-t-il ajouté, espérant que le courant puisse être remis "dans la journée".

Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu doit se rendre sur place dans la matinée, pour notamment rencontrer les sinistrés et les services de secours et visiter les zones affectées, selon un communiqué de ses services.

Dix-huit personnes évacuées en raison des inondations ont été accueillies dans le camping municipal, a indiqué le maire de la ville. D'autres ont été hébergées chez des proches.

"On est beaucoup plus optimiste, il y avait une grosse inquiétude en fin de journée hier et cette nuit avec des risques d’orages mais ils ont eu l’élégance de nous éviter", s'est félicité M. de Guébriant.

Dans le centre de Craon, 4.500 habitants, plusieurs rues avaient été inondées au plus fort de la crue jeudi à la mi-journée, l'eau montant par endroits jusqu'à la taille.

"Dans mon jardin, il y a plus d'un mètre d'eau. Ma cave, elle, est complètement submergée. A l'intérieur, (l'eau) est aussi montée, j'ai rehaussé tout le mobilier", avait indiqué Claude Gilet, 70 ans, bottes en caoutchouc aux pieds.

Des secouristes dans une rue inondée de Craon après une crue de l'Oudon, le 20 juin 2024 en Mayenne ( AFP / Laetitia DREVET )

"Depuis 1948 que j'habite ici, je n'avais jamais vu ça", avait assuré Henri Robert, 78 ans. "Quand je suis parti vers midi, j'avais une table qui flottait dans le jardin et plus de 20 cm d'eau dans la maison".

L'Oudon avait atteint jeudi en début d'après-midi à Craon un niveau de 3,25 mètres, bien au-delà de la "crue historique" de 1996 (2,86 m), selon Vigicrues.

"Les niveaux des débordements dommageables ont été atteints" jeudi et "les décrues sont amorcées sur les secteurs amont", a communiqué Météo-France vendredi matin, indiquant que sur l'Oudon, "les niveaux resteront élevés vendredi avec la propagation des crues en cours".

"La vigilance crues est rétrogradée de vigilance rouge à vigilance orange. En dépit de cette décrue et de conditions météo favorables, restez prudent et informé", a indiqué sur X la préfecture de la Mayenne vendredi matin.

- 7 départements en vigilance -

Inondation à Craon après une crue de l'Oudon, le 20 juin 2024 en Mayenne ( AFP / Laetitia DREVET )

A Cossé-le-Vivien (Mayenne), quelque 182 mm d'eau sont tombés en 36 heures, soit l'équivalent de trois mois de précipitations, selon Météo France.

Outre la Mayenne, Météo-France a rétrogradé vendredi matin le Maine-et-Loire en vigilance orange pour crues, niveau qui concerne également l'Isère, l'Yonne et la Nièvre.

Inondations à Craon après une crue de l'Oudon, le 20 juin 2024 en Mayenne ( AFP / Laetitia DREVET )

Sept départements sont quant à eux en vigilance orange "pluie-inondation" à travers le pays: Hautes-Alpes, Eure-et-Loir, Isère, Loir-et-Cher, Loiret, Sarthe et Savoie.

En Isère, une centaine de personnes doivent être évacuées par hélicoptère vendredi du hameau de la Bérarde, sur la commune de Saint-Christophe-en-Oisans, isolés depuis la coupure de la route départementale par une crue torrentielle du torrent du Vénéon, la veille, selon la préfecture.