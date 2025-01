Crues: l'Ille-et-Vilaine toujours en vigilance rouge, pas d'accalmie en vue

Une photo prise le 26 janvier 2025 montre les berges inondées de l'Ille suite aux fortes précipitations sur la région de Rennes, le 26 janvier 2025 ( AFP / Laure FILLON )

"Il y a 50 cm d’eau dans toute la maison, on n'a jamais vu ça": l'Ille-et-Vilaine est placée lundi et mardi en vigilance rouge pour crues après les importantes précipitations de la dépression Herminia qui ont provoqué des inondations sans précédent depuis 40 ans à Rennes et ses alentours.

Comme cette habitante d'Amanlis, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Rennes, des dizaines de personnes dans le département ont dû évacuer leur logement devant l'inexorable montée des eaux entamée ce week-end.

"C’est monté très vite cette nuit. Le voisin a 70 cm !", témoigne cette habitante du lieu-dit Le Pont de Seiche, âgée d'une quarantaine d'années et qui souhaite rester anonyme, en chargeant des affaires dans sa petite voiture.

En Bretagne, ce sont surtout la Vilaine médiane et la Seiche, placées en vigilance rouge, qui affichent des niveaux préoccupants. "Ces deux cours d'eau vont atteindre des niveaux exceptionnels", indique Vigicrues dans son bulletin de 16H00.

Sur la Seiche, le niveau est monté à plus de deux mètres lundi matin, battant le record de 1966 (1,83 m).

Selon les prévisions de Vigicrues, l’eau devrait continuer à monter mardi et pourrait dépasser 2,25 m. "On quitte la maison, pas le choix", lance la quadragénaire.

- 1.800 parpaings -

Toujours au sud de Rennes, sur la Vilaine médiane, "les niveaux actuels se rapprochent ou dépassent" ceux "de la crue de 2001", selon Vigicrues.

"Compte tenu de la lente propagation et des précipitations prévues encore jusqu'en milieu de semaine, les crues sur ce secteur devraient être durables", avertit Vigicrues.

"On ne peut plus traverser le bourg", où entre 40 et 50 maisons sont inondées, a indiqué à l'AFP le maire de Guichen Pont-Réan, Dominique Delamarre, qui a supervisé l'évacuation de certains habitants depuis dimanche.

"On a toute une rue commerçante de Pont-Réan avec des habitations, des commerces qui sont touchés", explique le maire, dont les services ont déjà mis en place 1.800 parpaings.

Déjà venue la veille pour mettre en sécurité le matériel informatique de son cabinet, l'architecte Charlotte Piel a dû revenir lundi à cause de la rapidité de la crue. "L'eau monte très vite. Donc je surélève - avec de l'aide heureusement - avec des parpaings tous les meubles en bois massif qui craignent le plus", explique-t-elle à une journaliste de l'AFP.

Des voitures submergées par l'eau le long d'une rue inondée après que la rivière Flume soit sortie de son lit à Pace, dans l'ouest de la France, le 25 janvier 2025 ( AFP / Eric THOMAS )

A Rennes, traversée par deux cours d'eau gonflés par les pluies, la mairie avait pris dès samedi soir un arrêté d'évacuation pour quatre rues proches du canal Saint-Martin, où les péniches ont atteint le même niveau que les voitures et de nombreuses voies sont interdites d'accès.

"Ce qui m'impressionne le plus, c'est la hauteur des bateaux", s'exclame Gilbert Le Bihan, venu spécialement d'une commune voisine pour contempler les dégâts. "Ça fait peur. Avec le réchauffement climatique, ça va arriver de plus en plus souvent", lâche son épouse Pascale.

Dimanche en fin d'après-midi, environ 400 Rennais ont été évacués préventivement, plusieurs gymnases accueillant les personnes sans solution d'hébergement.

Un seul restait ouvert lundi matin dans le centre-ville. Une trentaine de personnes y ont passé la nuit, a indiqué un responsable de la Croix-Rouge gérant le site.

Sept autres départements de l'ouest sont placés en vigilance orange crues (Calvados, Eure, Loire-Atlantique, Orne, Mayenne, Morbihan et Maine-et-Loire), d'après le dernier bulletin de Météo-France.

En outre, huit départements littoraux sont placés jusqu'à mardi 6H en vigilance orange pour vagues-submersion, du Finistère aux Pyrénées-Atlantiques.

"Les vagues les plus impactantes touchent le sud de la Bretagne : le déferlement de ces fortes vagues risque d'engendrer des submersions par franchissement de paquets de mer sur le littoral du sud Finistère et du Morbihan", indique Météo-France.

Cette situation en Ille-et-Vilaine fait suite au passage dimanche de la dépression Herminia, qui a succédé à la tempête Eowyn.

La tempête a aussi perturbé le trafic ferroviaire en Bretagne et en Normandie, avec des dizaines de trains annulés encore lundi.

Quant aux Hautes-Alpes, elles sont maintenues en vigilance orange pour les avalanches (risque de 4 sur une échelle de 5) en raison des fortes précipitations attendues sur les Alpes du Sud.