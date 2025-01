Crues dans l'Ouest de la France: l'Ille-et-Vilaine passe en vigilance rouge

Une photo prise le 26 janvier 2025 montre les berges inondées de l'Ille suite aux fortes précipitations sur la région de Rennes, le 26 janvier 2025 ( AFP / Laure FILLON )

L'Ille-et-Vilaine est passée lundi en vigilance rouge pour crues après les importantes précipitations de la dépression Herminia qui ont provoqué des inondations sans précédent depuis 40 ans à Rennes, tandis que huit autres départements sont en alerte orange pour crues, vagues-submersion ou avalanches.

La vigilance rouge en Ille-et-Vilaine concerne "la Vilaine médiane et la Seiche", a précisé Météo-France dans son dernier bulletin publié à 06H00.

Le département breton et notamment son chef-lieu, Rennes, traversé par deux rivières, l'Ille et la Vilaine, subit des crues inédites depuis plus de 40 ans. Et la situation risque encore de s'aggraver dans la journée de lundi.

"Malheureusement le pic de crue n'est pas encore atteint", a déclaré dimanche en fin de journée la maire de Rennes Nathalie Appéré dans un communiqué. "La décrue sera lente et ne commencera probablement pas avant mercredi", a fait savoir l'élue.

Selon le site Vigicrues, la Seiche et la Vilaine médiane vont continuer à monter lundi et mardi et pourraient atteindre des niveaux exceptionnels proches de la crue de 2001.

Les départements maintenus en vigilance orange crues sont le Calvados, l'Eure, l'Orne, la Mayenne et le Maine-et-Loire.

Le Finistère passe en alerte orange vague-submersion, une mise en garde qui s'étendra mardi à l'ensemble de la côte ouest, tandis que les Hautes-Alpes se maintiennent en vigilance orange avalanches.

"L'indice de risque d'avalanche est +fort-4+ pour ce lundi sur les massifs des Hautes-Alpes sauf le Dévoluy", a prévenu Météo-France.

- "Solidarité citoyenne" -

Cette aggravation de la situation en Ille-et-Vilaine fait suite au passage dimanche de la dépression Herminia, qui a elle-même succédé à la tempête Eowyn, d'une violence exceptionnelle outre-Manche. Elle a entraîné des pluies et des coups de vent sur le nord-ouest de la France, dans des zones où les sols sont déjà saturés d'eau.

A Rennes, la mairie a pris dès samedi soir un arrêté d'évacuation pour quatre rues proches du canal Saint-Martin, où les péniches sont désormais au même niveau que les voitures. Elle a également ouvert plusieurs gymnases pour accueillir les personnes sans solution.

Des voitures submergées par l'eau le long d'une rue inondée après que la rivière Flume soit sortie de son lit à Pace, dans l'ouest de la France, le 25 janvier 2025 ( AFP / Eric THOMAS )

Dimanche en fin d'après-midi, environ 400 personnes avaient ainsi été évacuées à titre préventif, selon les pompiers.

La mairie de Rennes a invité "les personnes souhaitant aider au nettoyage des habitations touchées à s'inscrire en ligne sur le site de la Fabrique Citoyenne", dans une démarche de "solidarité citoyenne".

La préfecture d'Ille-et-Vilaine a prévenu que la circulation routière serait difficile lundi en raison de nombreuses routes coupées et déviées.

Dimanche, Herminia a également provoqué des perturbations dans la circulation des trains en Bretagne et en Normandie.

Plus au sud, elle a également perturbé l'arrivée de deux skippers participant au Vendée Globe, Benjamin Dutreux puis Clarisse Crémer. Après leur arrivée aux Sables d'Olonne, ils ont dû prendre la direction de la Rochelle (Charente-maritime) pour aller s'abriter en raison de rafales de près de 130 km/h au large de la cité vendéenne.