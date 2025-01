Crues: 600 personnes évacuées en Ille-et-Vilaine, vigilance rouge étendue au Morbihan et à la Loire-Atlantique

Des péniches amarées sur la rivière de L'Ille à Rennes le 27 janvier 2025 ( AFP / Damien MEYER )

La Loire-Atlantique et le Morbihan, en plus de l'Ille-et-Vilaine où 600 personnes ont été évacuées depuis dimanche, sont placés mardi en vigilance rouge pour crues par Météo-France après le passage de la dépression Herminia.

"L'actualisation de ce matin fait état de 600 personnes évacuées (établissements sanitaires et sociaux compris)", a indiqué mardi à l'AFP la préfecture d'Ille-et-Vilaine, précisant que les évacuations avaient débuté dimanche.

Lundi soir, plus de 70 personnes d'un Ehpad de Bruz ont été évacués "sans problème vers le centre hospitalier Guillaume Régnier, avec ambulance et pompiers", a déclaré à l'AFP le directeur du centre hospitalier, Pascal Bénard. L'alerte avait été donnée lundi matin avec la montée du niveau de l'eau et le plan blanc activé. "Ce week-end une vingtaine de patients d'une clinique psychiatrique avaient déjà été évacués", a-t-il ajouté.

"Mes équipes sur le terrain n'arrêtent pas, elles sont épuisées", a déclaré le maire de Bruz, Philippe Salmon.

La vigilance rouge sur les trois départements de l'ouest concerne "les cours d'eau de la Seiche et de la Vilaine", a précisé l'institut météorologique dans son bulletin de 06H00.

Le Calvados, l'Orne, la Mayenne et le Maine-et-Loire ont été maintenus en vigilance orange crues.

- "Crues centennales" -

Ces crues compliquent toujours mardi les déplacements. Le trafic ferroviaire est perturbé "sur les lignes Rennes-Redon et Rennes-Saint-Malo dans les deux sens de circulation", indique sur X le réseau ferroviaire régional BreizhGo.

La circulation est aussi difficile sur plusieurs axes routiers, selon Bison futé.

A 7h30, environ 2.300 clients étaient toujours privés d'électricité en Bretagne, selon Enedis.

A Guichen, au sud de Rennes, le maire Dominique Delamarre a indiqué que la Vilaine a atteint 4,74 m après avoir dépassé son niveau historique de 4,71 m.

"Ca ne monte plus ce matin, tout en sachant qu'on reste prudent parce qu'on est très inquiet pour demain, car on nous annonce encore une pluviométrie importante", a déclaré mardi à l'AFP M. Delamarre.

Le département breton et notamment sa préfecture, Rennes, traversé par deux rivières, l'Ille et la Vilaine, subit des crues inédites depuis plus de 40 ans depuis le passage dimanche de la dépression Herminia, qui a succédé à la tempête Eowyn.

Selon la maire de Rennes, Nathalie Appéré, "une centaine de maisons sont sinistrées et "quelques dizaines d'immeubles collectifs", soit "15.000 personnes impactées", parfois indirectement comme des caves ou des sous-sols inondés.

Sur l'ensemble du département, aucune victime n'était à déplorer lundi soir, avait indiqué la préfecture dans un communiqué.

D'après Météo-France, à Rennes, "il n'avait jamais autant plu en janvier sur cette station ouverte en 1944 (169,6 mm en janvier 1995). Depuis le début du mois, il a plu trois fois plus que la moyenne sur cette période".

Mardi matin, François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, et Françoise Gatel, ministre déléguée à la Ruralité, sont en visite à la préfecture, où se tient une cellule de crise.

Vue aérienne montrant une habitation inondée par la Vilaine dans l'ouest de la France le 27 janvier 2025 ( AFP / Damien MEYER )

"C'est possible qu'on atteigne la crue historique de 1936 à Redon (…) qui est notre plus haute référence. Donc c'est assez très important, (on est) clairement sur des crues centennales", a déclaré Julien Lemarié, chef du pôle Prévention des risques et Gestion de crises, face à une grande carte du département où des drapeaux signalent les difficultés.

"La crise se prolonge vers le sud, sur la Vilaine médiane, et se dirige aujourd'hui vers Redon. Nous savons que le phénomène va s'aggraver dans les prochains jours", a-t-il dit.

- "Niveaux exceptionnels" -

"Sur la Seiche et la Vilaine médiane, les niveaux se stabilisent et s'orienteront légèrement à la baisse" mardi en fin de journée, prévoit Vigicrues dans son bulletin publié vers 06H00.

Des pompiers procèdent à une évacuation d'habitants à Guipry-Messac, le 27 janvier 2025 après les fortes précipitations ( AFP / Damien MEYER )

"En revanche, sur la Vilaine aval, compte tenu de la propagation de la crue, des niveaux exceptionnels sont attendus à partir de la nuit de mardi à mercredi sur le secteur de Redon", au sud de l'Ille-et-Vilaine.

Les pompiers de Loire-Atlantique ont indiqué mardi matin avoir participé à des évacuations dans plusieurs villages (Massérac, Guéméné, Penfao) notamment au moyen de barques et avoir effectué "63 interventions" pour des opérations diverses (épuisement, reconnaissance,...) depuis lundi matin.