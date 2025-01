Crues: 3 départements toujours en rouge, Redon attend le pic

Les inondations à Guipry-Messac, en Ille-et-Vilaine, le 29 janvier 2025 ( AFP / Damien MEYER )

La vigilance rouge pour crues sera maintenue jeudi dans le Morbihan, la Loire-Atlantique et en Ille-et-Vilaine où la dépression Ivo aggrave mercredi les inondations causées par les tempêtes Eowyn et Herminia, comme à Redon où des habitations sont "encerclées" par les cours d'eau qui ont quitté leur lit.

Entouré de rivières, de marais et d'un canal, le secteur de Redon, en Ille-et-Vilaine, limitrophe du Morbihan et de la Loire-Atlantique, est particulièrement vulnérable et quelque 20 personnes ont déjà été hébergées dans un gymnase depuis mardi soir.

D'autres, comme Wilfried Lucas, 52 ans, voient leur domicile "encerclé" par les eaux "mais ce n'est pas la panique", déclare-t-il à l'AFP.

Partout dans la ville, des parpaings et sacs de sable ont été disposés devant les portes d'immeubles et de commerces. La Vilaine a envahi plusieurs rues du centre-ville, effaçant les limites entre le fleuve et ses rives, où s'activent des pompiers, l'eau jusqu'aux mollets.

Selon la maire-adjointe Géraldine Denigot, gilet rouge siglé Redon, "quelques personnes restent à leur domicile, ils habitent à l'étage et ça ne les dérange pas de ne pas avoir l'électricité", confie-t-elle.

Mille mètres de barrages anti-crues ont été installés sur les quais, selon la préfecture. Le tribunal de proximité de la ville a également été fermé, a annoncé le parquet de Rennes.

- Crues historiques ? -

"Tandis que sur la plupart des bassins la tendance était à la décrue, la propagation des crues formées est toujours en cours à la confluence entre Oust et vilaine, dans le pays de Redon", selon le dernier bulletin Vigicrues vers 16H00.

"Les pluies déjà observées et prévues en soirée ce mercredi sur l'ensemble du bassin versant de la Vilaine vont maintenir des niveaux très élevés jusqu'en fin de semaine", estime Vigicrues, qui prévoit des niveaux "probablement supérieurs au seuil historique de la crue de janvier 1995 sur la Vilaine à Redon et celle de décembre 1999 sur l'Oust à Redon".

Le pic de crue doit y survenir soit "en fin de journée soit d'ici demain en fonction des précipitations" charriées par la dépression Ivo, explique le chef du groupement des pompiers sud-ouest d'Ille-et-Vilaine, le lieutenant-colonel Frédéric Katuszinski.

Ces pluies, accompagnées de fortes rafales de vent balayant le nord-ouest du pays selon Météo-France, saturent toujours plus les cours d'eau et barrages, que les tempêtes Eowyn et Herminia ont déjà fait déborder ce weekend, inondant notamment Rennes et plusieurs communes d'Ille-et-Vilaine.

A Redon, le nombre d'habitants "potentiellement à accueillir dépassera peut-être le millier", prévient son maire, Pascal Duchêne. "On est vraiment dans le niveau des crues historiques, à quelques centimètres", estime-t-il.

A 15H40, le niveau de l'eau enregistré par Vigicrues à la station du canal de Nantes s'affiche à 5,40 mètres, soit une hausse de 17 cm en 24 heures.

- La Somme passe en orange -

Le trafic ferroviaire était lui toujours perturbé, avec "la circulation des trains interrompue entre Nantes et Rennes (...) La reprise des circulations est estimée au samedi 1er février à 06H00 et dépendra des conditions météorologiques", indique TER Pays de la Loire sur X.

La Loire-Atlantique, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine restent en alerte rouge. La Somme a rejoint le Calvados, le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe et l'Orne, placés en vigilance orange crues.

Dans le centre de Rennes, le niveau de la Vilaine baissait légèrement mercredi matin, a constaté une journaliste de l'AFP.

Mais le répit sera de courte durée en raison de la pluie mercredi, a prévenu dès mardi Nathalie Appéré, maire de Rennes, appelant à la vigilance dans la cité bretonne, située à la confluence de l'Ille et de la Vilaine, deux cours d'eau sortis de leur lit et aux crues inédites depuis plus de 40 ans.

Plusieurs mesures ont été prises par la mairie pour aider les Rennais à se préparer à une nouvelle hausse de la Vilaine: distribution de parpaings, éclairage public maintenu la nuit pour faciliter d'éventuelles évacuations.

Plus de 100 routes ont été coupées ou déviées, selon la préfecture d'Ille-et-Vilaine.