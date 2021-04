Croissance : les prévisions du gouvernement "plausibles" pour 2021 et 2022, selon le Haut Conseil

Le Haut Conseil des finances publiques juge en revanche ces hypothèses "optimistes" pour les années suivantes.

Le ministère de l'Economie et des Finances, en février 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Dans un avis publié mercredi 14 avril, le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) juge que les prévisions de croissance que le gouvernement allait transmettre à Bruxelles dans le cadre du programme de stabilité sont "plausibles" pour 2021 et 2022 , si les restrictions mises en place pour lutter contre le Covid-19 sont effectivement levées progressivement à partir de mai 2021, et "optimistes" pour les années suivantes . Dans le document transmis au HCFP, le gouvernement indique tabler sur une croissance de 4% en 2022 (après +5% en 2021), puis 2,3% en 2023, 1,5% en 2024, avant une stabilisation à 1,4% par an à partir de 2025.

Le Haut Conseil "considère que la prévision de croissance pour 2021 du programme de stabilité est cohérente avec le scénario sanitaire retenu, reposant sur une levée progressive à partir de mai 2021 des restrictions pesant sur les activités et les déplacements". "Le scénario reste toutefois entaché d'incertitudes liées à l'évolution de la situation sanitaire ", prévient le document de cet organisme indépendant du gouvernement et rattaché à la Cour des comptes.

Pour 2021 comme pour 2022, le HCFP juge donc "plausibles", les hypothèses de "croissance potentielle et d'écart de production retenues par le gouvernement", l'écart de production étant la différence entre le niveau d'activité constaté et celui que le pays aurait dû avoir sans la crise du Covid-19. Mais il estime que l'hypothèse "selon laquelle la croissance potentielle reviendrait à son niveau d'avant-crise à partir de 2023 est optimiste" .

Le Haut Conseil constate que le gouvernement mise sur une "fermeture de l'écart de production" en 2024, le produit intérieur brut constaté retrouvant alors le niveau qu'il aurait eu sans le choc de la crise. Il estime qu'il existe des "aléas importants" sur ce scénario du programme de stabilité, car "la trajectoire effective de croissance pourrait être freinée par la hausse des taux d'intérêt et un soutien moins fort du commerce extérieur". "En sens inverse, elle pourrait être soutenue par la mobilisation de l'épargne accumulée pendant la crise sanitaire", toujours selon l'avis. Le Haut Conseil note aussi que le programme de stabilité "table sur une hausse progressive de l'inflation, qui est incertaine au regard du scénario d'activité."

Quant à la dette publique , la trajectoire du gouvernement, qui suppose qu'elle culmine à 118,3% en 2025, suppose selon le HCFP que la croissance et l'inflation soient au rendez-vous et que le gouvernement engage effectivement les réformes structurelles suspendues en raison de la crise sanitaire.