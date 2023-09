Croissance économique "modeste" cet été aux Etats-Unis, l'épargne des ménages réduit

L'activité économique a connu une croissance "modeste" cet été aux Etats-Unis, les consommateurs arrivant au bout de leurs économies amassées pendant le Covid, et des signes de ralentissement apparaissent, selon une enquête publiée par la banque centrale américaine (Fed) mercredi.

"La croissance économique a été modeste en juillet et août", détaille la Réserve fédérale dans son "Beige Book", une enquête réalisée au cours de ces deux mois estivaux auprès de ses 12 régions.

"Les dépenses des consommateurs pour le tourisme ont été plus fortes que prévu, (...) mais les autres dépenses de détail ont continué de ralentir, notamment celles concernant les articles non essentiels", est-il précisé.

Dans certaines régions, des éléments suggèrent "que les consommateurs pourraient avoir épuisé leurs économies et comptent davantage sur l'emprunt pour financer leurs dépenses".

Le taux d'épargne des ménages américains avait bondi pendant la pandémie de Covid-19, sous l'effet des généreuses aides versées par le gouvernement fédéral et par les différents Etats, et par les économies réalisées en loisirs, ou restaurants, par crainte de contracter le virus.

Et la situation pourrait encore se détériorer: dès octobre, des millions de consommateurs américains devront recommencer à rembourser leur prêt étudiant, après plus de deux années de pause.

Sur le front de l'emploi, la pénurie de main d'oeuvre, qui avait poussé les employeurs à relever les salaires, alimentant l'inflation, ne semble se résorber que lentement.

"Bien que les embauches aient ralenti, la plupart des régions ont fait état de déséquilibres persistants (...), la disponibilité des travailleurs qualifiés et le nombre de candidats restant limités", détaille le Livre Beige.

Les chiffres de l'emploi, qui ont été publiés vendredi, ont cependant fait état d'un afflux de nouveaux travailleurs sur le marché du travail, faisant grimper le taux de chômage à 3,8%.

Quant à l'inflation, elle ralentit dans la plupart des régions, relève le rapport, notamment dans l'industrie manufacturière et pour les biens de consommation.

Néanmoins, dans plusieurs régions, ont été montrées "de fortes augmentations des coûts d'assurance au cours des derniers mois", indique la Fed.

L'inflation est repartie à la hausse en juillet, poussée par le prix des logements, à 3,2% sur un an, selon l'indice CPI - sur lequel sont indexés les retraites - et à 3,3% selon l'indice PCE - que privilégie la Fed, et qu'elle veut ramener à 2,0%.

La prochaine réunion de la Fed se tiendra les 19 et 20 septembre. Ses taux se situent actuellement dans une fourchette de 5,25 à 5,50%.