Croissance : Bruno Le Maire prévoit "un ralentissement en 2020"

Le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a révisé à la baisse l'estimation de croissance du gouvernement en 2019, à 1,3 % contre 1,4 % précédemment.

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire le 11 décembre 2019 à l'Élysée. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La croissance devrait être finalement plus basse que prévue en 2019. Bruno Le Maire , interrogé sur BFMTV/RMC, l'a estimée à 1,3 % , s'alignant ainsi sur les estimations de l'Insee et de la Banque de France (BdF). Le ministre de l'Économie a revu ses chiffres à la baisse quelques heures avant que la Banque de France ne communique ses nouvelles projections économiques pour 2019 et 2020, et à la veille de la publication d'une nouvelle note de conjoncture par l'Insee.

Sur l'ensemble de l'année 2019, ces deux institutions prévoient une progression du produit intérieur brut (PIB) de 1,3 % en France , après 1,7% enregistré l'an dernier. Le FMI a lui revu à mi-octobre sa prévision de croissance à la baisse à 1,2 %. Cette révision de la part du gouvernement intervient à un moment où la croissance mondiale ralentit et tout particulièrement en zone euro.

L'Allemagne particulièrement touchée

Le principal moteur économique de l'UE, l'Allemagne, devrait croître cette année deux fois moins vite que la France. Il y a une semaine, la BdF avait confirmé le tassement de la croissance française au quatrième trimestre à 0,2 %.

La croissance ne devrait par rebondir en 2020. "Il y a un ralentissement pour 2020 qui s'annonce, c'est très clair" , a argumenté le ministre. "Parce qu'il y a des crises commerciales, il y a une tension entre la Chine et les États-Unis", a-t-il ajouté. Bruno Le Maire a toutefois refusé de se risquer à donner un chiffre pour la croissance en 2020.