La justice lui reproche des croisières organisées pour 1.200 personnes âgées de sa circonscription.

L'ex-député (PS) des Bouches-du-Rhône Henri Jibrayel, 68 ans, a été condamné à trente mois de prison dont dix mois ferme à purger à son domicile sous surveillance électronique, a annoncé le tribunal. Toujours conseiller départemental, l'élu a aussitôt fait savoir qu'il ferait appel de ce jugement qui le reconnait coupable d'abus de confiance et de prise illégale d'intérêts. Il est également condamné à une amende de 30.000 euros et se voit privé de ses droits civils et civiques, dont l'éligibilité, pendant cinq ans. Le tribunal s'est montré plus sévère que le procureur qui avait requis deux ans de prison dont six mois ferme en évoquant des "faits qui portent atteinte aux finances publiques et à la confiance dans la vie publique".

Mini-croisières en Méditerranée

Henri Jibrayel se voit reprocher d'avoir organisé, en 2011 et 2012, quatre sorties en mer pour quelque 1.200 personnes âgées à des fins purement électoralistes. Les deux factures d'un montant global proche de 70.000 euros présentées par l'ex-SNCM, compagnie organisatrice de ces mini-croisières pour "les petits vieux" de sa circonscription, avaient été réglées par des associations subventionnées par le conseil général, alors dirigé par les socialistes.

Le tribunal a jugé qu'Henri Jibrayel était gérant de fait de ces associations évoquant "une utilisation totalement dévoyée des subventions allouées". "Ces associations ne sont pas indépendantes, a expliqué la présidente du tribunal correctionnel Céline Ballérini, ce sont vos associations sur votre territoire".

Les juges ont rejeté la demande d'indemnisation du conseil départemental au titre du préjudice moral car "les subventions ont été accordées de façon légère" mais ont condamné Henri Jibrayel à rembourser à la collectivité territoriale le montant des sommes allouées, soit 51.500 euros dont 20.000 solidairement avec le gérant de droit de l'association des "Séniors des 15e et 16e arrondissements de Marseille". Ce dernier, qualifié par le procureur de "gérant de paille" a été condamné à huit mois de prison avec sursis.

Henri Jibrayel est également condamné pour prise illégale d'intérêt, pour avoir, en sa qualité de conseiller général "suivi les demandes de subventions déposées jusqu'à leur passage en commission permanente" et pris part au vote. "Vous avez abusé de vos fonctions d'élu républicain pour favoriser vos intérêts personnels", a déclaré le tribunal. A la sortie de l'audience, Henri Jibrayel a souligné que "les sorties en mer ont bénéficié aux personnes âgées et non pas à la famille d'Henri Jibrayel. Aucun argent n'est allé dans ma poche, cet argent public a été bien dépensé". Il a annoncé qu'il ferait appel "pour défendre (son) honneur et prouver (son) innocence".