Croatie : Perišić, Ivan le Grand

À chaque match de la Croatie, Luka Modrić est présenté comme le maître à jouer de la sélection. Pourtant, cela fait des années que l'homme fort des Vatreni se nomme Ivan Perišić.

Croatie Brésil le 09/12/2022 à 16:00 Coupe du monde 2022 Diffusion sur

La reine du damier

D'après la légende du roi Étienne Drjislav, le damier du maillot croate renverrait à trois parties d'échecs gagnées par ce dernier lors de son emprisonnement à Venise, lui offrant sa liberté. Si on file la métaphore, Luka Modrić est aux yeux de beaucoup le roi du damier croate. Mais à ses côtés se cache un élément bien plus décisif depuis des années, à l'image de la reine sur un plateau : Ivan Perišić. Dans l'ombre du Ballon d'or 2018, le gamin de Split formé à Sochaux porte lesdont il est devenu le meilleur buteur croate en grand tournoi lors du huitième de finale face au Japon , sans que son record ne fasse les unes des journaux. Car si indispensable et en vue soit-il sur le terrain, Ivan Perišić reste très discret en dehors, au point d'être le joueur le plus sous-coté de ces dernières années.À l'image de la reine aux échecs, c'est pourtant souvent lui le pion auteur du mouvement décisif. Face au Japon, il a sorti la Croatie d'un bien mauvais pas d'une tête ultrapuissante. Tout sauf un hasard pour cet ailier insaisissable qui a fait des coups de casque une force depuis son enfance sur les bords de la mer Adriatique. À Omis, petite ville balnéaire qui l'a vu grandir, Ivan Perišić a longtemps pratiqué le beach-volley, dont il tire aujourd'hui une détente à faire pâlir Cristiano Ronaldo. Pour l'anecdote, le vice-champion du… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com