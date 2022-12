Croatie : Luka Modrić, pour l'éternité

Toujours aussi resplendissant à voir jouer malgré ses 37 printemps, Luka Modrić a l'occasion d'emmener son pays en finale d'un Mondial pour la deuxième fois en quatre ans. Histoire d'écrire encore un peu plus sa légende déjà bien fournie.

"Passer le ballon à Brozović, Modrić et Kovačić, c'est plus sûr que de mettre son argent à la banque." Josip Juranovic

Les clés du jeu et du vestiaire

L'âge n'agit pas sur tout le monde de la même manière. Pour Cristiano Ronaldo par exemple, les derniers mois ont montré que le temps qui passe n'était pas forcément synonyme de réjouissances . Pour d'autres, en revanche, ce n'est qu'un détail dont il faut relativiser l'influence. Pas plus loin que chez les Bleus, on se demande d'ailleurs si on a déjà vu Antoine Griezmann, Olivier Giroud ou encore Hugo Lloris aussi forts qu'actuellement, pour ne citer qu'eux. Mais le meilleur exemple s'appelle sans doute Luka Modrić, 37 ans et toutes ses dents, toujours en lice pour aller chercher une première breloque internationale et patron incontesté d' une Croatie qui repousse constamment les limites . Dans l'air, il subsiste cette idée que ce Mondial est sans doute son dernier et qu'il faut donc doublement le savourer. Même si lui préfère pour l'instant tourner la tête :, a-t-il soufflé récemment auprès de. On devrait donc en savoir plus d'ici peu.Si les jambes peuvent parfois se faire lourdes (il a notamment été sorti pendant la première période de la prolongation contre le Japon), le niveau de performance ne faiblit pas. Face au Brésil , alors qu'il retrouvait son ancien copain Casemiro pour la première fois depuis que celui-ci est parti du Real Madrid, LM10 a complètement éteint l'entrejeu, suppléé d'une main de maître par Marcelo Brozović et Mateo Kovačić., s'est réjoui Zlatko Dalić face à la presse, pendant que Josip… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com