Croatie : La quête inachevée

Rotterdam, Niederlande, 18.06.2023: Lovro Majer (Croatia) misses a penalty elfmeter waehrend des Spiels der UEFA Nations League 2022/23 Semifinal zwischen Croatia vs Spain, Croatia vs Spain im de Kuip am 18. June 2023 in Rotterdam, Niederlande. (Foto von Nesimages/Michael Bulder/DeFodi Images) Rotterdam, Netherlands, 18.06.2023: Lovro Majer (Croatia) misses a penalty penalty during the UEFA Nations League 2022/23 Semifinal match between Croatia vs Spain, Croatia vs Spain at the de Kuip on June 18, 2023 in Rotterdam, Netherlands. (Photo by Nesimages/Michael Bulder/DeFodi Images) - Photo by Icon sport

Régulièrement présente parmi le gratin mondial mais jamais victorieuse, la Croatie avait l’occasion, ce dimanche, d’enfin inscrire une ligne à son palmarès en remportant la Ligue des nations. Au lieu de cela, les Vatreni ont entretenu leur image de perdants magnifiques.

Tel un marronnier, la question revient sur la table à chaque grand rendez-vous, ou presque : mais comment un pays de moins de quatre millions d’habitants fait-il pour être aussi bon en foot ? Il faut dire que la Croatie a pris un malin plaisir à faire parler d’elle en Coupe du monde, compétition dont elle a atteint le dernier carré à trois reprises en seulement six participations (troisième en 1998 et 2022, finaliste en 2018). S’ils n’ont jamais réussi à conclure au niveau planétaire, les joueurs au damier n’ont pas, non plus, remporté le moindre Euro (quart-de-finaliste en 1996 et 2008), même s’ils ont souvent dû assumer un statut de sérieux outsider. Alors, à défaut de passer par les voies traditionnelles, on pouvait penser que les Vatreni sauraient profiter de la nouvellement créée – et toujours dépréciée – Ligue des nations pour décrocher leur premier titre international, en ce mois de juin. Ça aurait été, pour l’ensemble de leur œuvre de ces cinq dernières années, amplement mérité. Une fois de plus, il n’y a cependant pas eu de happy end.

Le bonheur était à portée de mains

Les hommes de Zlatko Dalić avaient pourtant idéalement attaqué le Final Four, organisé cette année aux Pays-Bas. Leur goût immodéré pour l’ entertainment les avait poussés à passer par la prolongation, mais ils avaient su calmer le pays hôte en demie (2-4 a.p). De quoi en faire de réels favoris à la victoire finale, face à une équipe d’Espagne en reconstruction et moins mature, aussi. Faute d’avoir dominé son sujet – ce qu’elle réussit rarement, sinon jamais -, la Croatie a toutefois pu compter sur les fulgurances de Luka Modrić et les percées d’Ivan Perišić, intenable, pour mettre la Roja en danger. Et quand bien même ce match s’est révélé être le plus soporifique de la semaine, les vice-champions du monde 2018 semblaient en mesure de forcer la décision aux tirs au but, un exercice qui colle à la fois à leur image de maîtres du suspense et à leur mental d’acier dans les moments clés. Au Qatar, c’est justement lors de la séance fatidique que les partenaires de Marcelo Brožović avaient eu raison du Japon et du Brésil. La première balle de match espagn

Par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com