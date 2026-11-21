Croatie : des milliers de personnes rassemblées en hommage à un patient mort en psychiatrie

Des milliers de personnes se sont rassemblées à Zagreb le 21 novembre 2026 en hommage à un patient mort en psychiatrie ( AFP / MARKO PERKOV )

Plusieurs milliers de Croates ont rendu hommage, samedi à Zagreb, à un jeune homme mort dans un service de psychiatrie après avoir été roué de coups et étouffé par des soignants.

Sept infirmiers et un médecin ont été arrêtés en novembre en lien avec le décès, le 21 octobre, de Kristian Josip Peris, 32 ans, dans un hôpital de la capitale croate, où il venait d'être admis en état psychotique.

Huit minutes d'images de vidéosurveillance, qui ont fuité, montrent des membres du personnel donnant des coups de poing dans la poitrine du patient, tout en appuyant sur son corps et maintenant un oreiller sur son visage, alors qu'il tentait de se libérer des sangles qui l'attachaient à son lit.

Le parquet a ouvert une enquête pour meurtre aggravé.

La vidéo a suscité l'indignation et alimenté le débat sur le traitement des patients psychiatriques.

S'adressant aux personnes qui s'étaient rassemblées à l'appel de la famille du jeune homme sur la place principale de Zagreb, le chanteur Marko Kutlic a déclaré que sa mort n'était pas "un cas isolé".

Des manifestants brandissent symboliquement des oreillers blancs, lors d'un rassemblement à Zagreb le 21 novembre 2026, en hommage à un jeune homme mort en psychiatrie ( AFP / MARKO PERKOV )

"Nous vous pointons du doigt, vous tous qui vous soustrayez à vos responsabilités et vous tous qui exercez votre métier sans aucune conscience", a-t-il poursuivi. "Ce n'est que lorsque vous commencerez enfin à assumer vos responsabilités que nous, en tant que société, pourrons de nouveau respirer".

La famille de M. Peris avait invité les participants à apporter des oreillers, en guise de geste symbolique.

"Un oreiller se place sous la tête d'un patient, pas sur son visage", ont déclaré les proches de Kristian Josip Peris sur une page internet qui lui est consacrée.

"Un oreiller a servi à étouffer un homme. Avec des milliers d'oreillers, nous exigeons que cela ne se reproduise plus jamais. Vous ne nous étoufferez pas !", a ajouté la famille. Elle a également appelé les gens vivant en dehors de Zagreb à suspendre une taie d'oreiller blanche à leurs fenêtres, balcons ou fils à linge et à partager des photos sur les réseaux sociaux en signe de solidarité.

Les proches de M. Peris ont aussi formulé cinq exigences, parmi lesquelles des règles plus strictes concernant la contention physique des patients, l'interdiction de leur couvrir le visage ou de toute action entravant leur respiration, ainsi que la mise en place d'une vidéosurveillance obligatoire pour toute mesure de contention au sein des hôpitaux.

Quatre infirmiers sont soupçonnés d'avoir infligé de multiples blessures au jeune homme, tandis qu'un médecin et trois autres infirmiers font l'objet d'investigations pour ne pas être intervenus afin de le protéger.

Le directeur de l'hôpital et le conseil d'administration ont depuis démissionné.