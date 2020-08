Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Critérium du Dauphiné : Primoz Roglic en patron Reuters • 13/08/2020 à 17:32









Critérium du Dauphiné : Primoz Roglic en patron par Florian Burgaud (iDalgo) Après une première journée qui a vu le Belge Wout Van Aert s'imposer à la suite d'une démonstration de son équipe Jumbo-Visma, la formation néerlandaise l'a de nouveau emporté lors de la deuxième étape du Critérium du Dauphiné. Au sommet du col de Porte, dans le massif de la Chartreuse, l'ancien sauteur à ski slovène est parti dans le dernier kilomètre laissant ses rivaux sur place. Finalement, il lève les bras avec huit secondes d'avance sur un très bon Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Au général, Roglic endosse le maillot jaune 12 secondes devant le Français, Egan Bernal (Team INEOS) est à 16 secondes. Ce vendredi, nouvelle arrivée au sommet : après l'ascension du col de la Madeleine, les coureurs se rendront à Saint-Martin-de-Belleville.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.