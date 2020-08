Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Critérium du Dauphiné : Martinez rafle la mise ! Reuters • 16/08/2020 à 18:14









par Pierre Sarniguet (iDalgo) Sur le papier, cette dernière étape du Dauphiné autour de Megève (Haute-Savoie) présentait toutes les garanties pour réserver un scénario épique. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne s'est pas manquée. Blessé après sa chute de la veille, le leader de la course Primoz Roglic était non partant ce matin au départ. Dans ces conditions, Thibaut Pinot se retrouvait dans une position favorable pour ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. Mais c'était sans compter la hargne de ses principaux concurrents. Dès la mi-course, Mikel Landa a lancé les hostilités réduisant le groupe des favoris à une poignée d'hommes. Après un regroupement génral, deux hommes ont pris la poudre d'escampette : Alaphilippe et Sivakov. Mais dans l'avant dernière difficulté du jour, Pogacar s'est lancé à l'offensive. Lopez, Kuss et Martinez ont été les plus prompts à réagirent. Avec seulement 12 secondes de retard sur Pinot au général, Martinez (Education First) mettait la pression sur un Pinot sans équipier et en proie aux doutes. Sur un final toujours pentu, le colombien a poursuivi son effort pour distancer Pinot et revenir sur Sepp Kuss (Jumbo Visma) qui s'était isolé en tête de course. Sur la ligne d'arrivée, c'est donc le jeune Kuss qui s'impose en solitaire. Martinez termine second avec une marge suffisante sur Thibaut Pinot pour lui prendre la première place du classement général. Le Français se contente donc d'un deuxième place à seulement 29 secondes du Colombien. Guillaume Martin complète le podium final.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.