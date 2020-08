Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Critérium du Dauphiné : Kamna en solitaire, Roglic sauve les meubles Reuters • 15/08/2020 à 17:08









Critérium du Dauphiné : Kamna en solitaire, Roglic sauve les meubles par Pierre Sarniguet (iDalgo) Sur une nouvelle étape montagneuse entre Ugine et Megève, le jeune allemand Lennard Kamna (23 ans), s'est adjugé la victoire après avoir intégré l'échappée du jour. Déjà très actif la veille, le coureur de l'équipe Bora Hansgrohe a profité de sa bonne forme pour éliminer ses compagnons d'échappée. Il devance au final David de La Cruz de 40 secondes et Julian Alaphilippe d'une petite minute. Derrière, les chutes ont mis à mal plusieurs leaders. Buchmann (3e au général de ce matin) et Kruijswijk ont du abandonner la course. Le leader de la course, Primoz Roglic s'est lui aussi fait une grosse frayeur après être tombé en milieu d'étape. Bien écorché, le Slovène a pu compter sur ses équipiers pour rétablir la situation. Demain, la dernière étape sera décisive pour le classement final. Sur 153 kilomètres autour de Megève, 7 cols donneront la possibilité à Thibaut Pinot (2e à 14 secondes) de détrôner Roglic. A noter que le leader de l'équipe Ineos, Egan Bernal, n'a pas pris le départ de cette étape, victime d'un problème physique au dos.

