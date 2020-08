Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Critérium du Dauphiné : Formolo l'emporte en solitaire Reuters • 14/08/2020 à 17:19









Critérium du Dauphiné : Formolo l'emporte en solitaire par Pierre Sarniguet (iDalgo) L'étape 3 de ce Critérium du Dauphiné est revenue au champion d'Italie Davide Formolo (UAE Team Emirates). Présent dans l'échappée du jour, il s'est délaissé de ses compagnons de fugue dans le col de la Madeleine à 40 kilomètres de l'arrivée. Au pied de la dernière difficulté du jour, 15 kilomètres à 6% de pente moyenne, Formolo possédait une avance suffisante pour lui permettre de devancer les leaders d'une trentaine de secondes sur la ligne d'arrivée. Derrière lui, l'équipe du maillot jaune Primoz Roglic a pris la course en main. C'est même ce dernier qui s'est permis de passer la ligne en deuxième position battant au sprint Thibaut Pinot. Émoussé par le rythme effréné des Jumbo Visma, Egan Bernal a craqué dans les derniers mètres. Au classement général, Roglic possède maintenant 14 secondes d'avance sur Pinot. Deux étapes de montagne sont encore à parcourir avec deux arrivées dans la ville de Megève (Haute-Savoie).

