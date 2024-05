Cristiano Ronaldo termine sa semaine de rêve par un triplé

Presque aussi fort qu’Erling Haaland.

Après son doublé mercredi en demi-finale de Coupe du Roi, Cristiano Ronaldo a planté un triplé ce samedi lors de la large victoire d’Al-Nassr contre Al Wehda en championnat (6-0). Le Portugais a bénéficié d’une relance totalement ratée du gardien adverse pour démarrer son show et ouvrir le score du droit (5 e ). Il a ensuite scoré de la tête, sur un centre de Marcelo Brozovic (12 e ), avant d’en remettre une couche en deuxième période grâce à un bon appel dans la profondeur et une finition imparable du pied gauche (52 e ). Sadio Mané, Otavio et Mohammed Al Fatil ont eux aussi trouvé le chemin des filets. Avec son quatrième triplé de la saison, CR7 porte quant à lui son total à 32 buts en Saudi Pro League, et 41 réalisations toutes compétitions confondues.…

QB pour SOFOOT.com