information fournie par So Foot • 30/12/2023 à 21:01

Cristiano Ronaldo termine l’année avec 54 buts

Encore dans son prime ?

Pour sa première année au sein du championnat saoudien, Cristiano Ronaldo n’a pas vraiment ralenti la cadence concernants ses statistiques. Auteur du quatrième et dernier but d’Al-Nassr sur la pelouse d’Al-Taawon ce samedi, le Portugais termine 2023 avec la bagatelle de 54 buts inscrits entre son club et la sélection portugaise, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l’année civile.…

TB pour SOFOOT.com