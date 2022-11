information fournie par So Foot • 15/11/2022 à 06:00

Cristiano Ronaldo : super seum

En se montrant sans filtre dans une interview choc accordée à Talk TV, Cristiano Ronaldo a laissé planer le doute sur son avenir à Manchester United. Mais cette sortie médiatique, conjuguée à son mauvais début de saison, témoigne surtout d'une forme d'impuissance pour le joueur de 37 ans.

Battu par K.-O.

Comme à l'accoutumée, Zlatan Ibrahimović n'y va jamais de main morte au moment de s'en prendre à quelqu'un d'autre. Et si ses mots s'adressaient ce jour-là à Kylian Mbappé , le géant suédois aurait pu tenir le même discours face à Cristiano Ronaldo. Dans un lourd entretien accordé au journaliste britannique Piers Morgan pour Talk TV et publié dans les colonnes dulundi matin, le Portugais a dressé le bilan de Manchester United depuis son retour en 2021. Tout le monde en a pris pour son grade. Mais dans cette tornade de critiques, lede 37 balais a peut-être oublié que lui-même n'était pas irréprochable., enclenche Ronaldo dans la fameuse interview.D'entrée de jeu, le quintuple Ballon d'or s'en prend à Manchester United en utilisant malicieusement la carte du tacticien écossais, chère aux admirateurs des, avant de régler ses comptes, sans pitié, avec différents visages du club. À commencer par son entraîneur Erik ten Hag :Ronaldo lève aussi le voile sur sa non-participation lors de la présaison mancunienne et la décision de l'entraîneur néerlandais d'écarter son joueur du groupe. Son absence était en réalité liée à l'hospitalisation de sa fille, alors âgée de trois mois., a révélé le papa. Dans la foulée, le Portugais pointe du doigt l'arrivée de Ralf Rangnick en décembre dernier.