Cristiano Ronaldo, sang pour cent

En plus d'avoir offert la victoire au Portugal face à la Suède en Ligue des Nations (2-0), Cristiano Ronaldo est devenu le deuxième joueur de l'histoire à dépasser la barre mythique des 100 buts inscrits en sélection. Immense.

1?0?0? Cristiano Ronaldo inscrit son 100e but avec le Portugal sur coup-franc !Suivez le match en direct : https://t.co/HKnevBpxDF#SUEPOR #lequipeFOOT pic.twitter.com/KN2QEMQ9mp -- la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September

19 novembre 2013. Victorieux 1-0 lors du barrage aller, le Portugal se rend à la Friends Arena de Solna avec l'envie de voler à la Suède l'un des derniers ticket pour le Mondial 2014. Problème, Zlatan Ibrahimovic est dans un grand soir et claque un doublé pour donner l'avantage aux siens. C'est là que Cristiano Ronaldo enfile son costume préféré : celui de sauveur de la Nation. Le Portugais plante alors un triplé et permet à lade composter son billet pour le Brésil. Un match XXL qui permet au passage à l'attaquant alors au Real Madrid de coiffer au poteau Franck Ribéry - pourtant vainqueur de la Bundesliga et de la C1 - dans la course au Ballon d'or. Mieux, avec ce triplé, CR7 égale Pedro Miguel Pauleta et devient co-meilleur buteur de l'histoire de laavec 47 réalisations.Sept ans après les faits, Cristiano Ronaldo est de retour à la Friends Arena - où ne s'est définitivement pas fait d'amis - pour un match de Ligue des Nations. Et l'attaquant de la Juventus a encore décidé d'écrire l'histoire dans l'enceinte de l'AIK en devenant le deuxième joueur de l'histoire - après l'Iranien Ali Daei - à passer la barre des 100 buts en sélection. Et de fort belle manière puisque le Portugais a rappelé qu'il savait encore tirer les coups francs en envoyant un bijou dans la lucarne d'un Robin Olsen impuissant. Avant de doubler la marque d'une frappe surpuissante pour montrer que la marque des 100 pions n'est déjà que du passé.