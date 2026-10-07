Cristiano Ronaldo rend hommage à Lionel Messi

La rivalité touche à sa fin. Après des années et des années à se rendre coup pour coup, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo arrivent au crépuscule . Dans la nuit de mardi à mercredi, la Pulga a disputé le dernier match de sa carrière avec l’ Albiceleste et a fait pleurer le monde entier. CR7 aussi ? Empêtré dans une crise avec sa sélection portugaise, le mégalo a mis ses rancœurs de côté pour rendre hommage à son meilleur ennemi.

« Tout mon respect »

« Léo, tant d’années à défendre ton pays et une histoire qui restera à jamais. Tout mon respect pour ce que tu as réussi avec l’Argentine. Je t’embrasse » , a-t-il écrit sur Instagram en réponse à une lettre de Messi publiée après la retraite internationale de ce dernier.…

EL pour SOFOOT.com