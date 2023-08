Cristiano Ronaldo remporte son premier trophée avec Al-Nassr

Et une breloque de plus, une.

En finale de la Coupe arabe des clubs champions, Al-Nassr a dominé Al-Hilal après prolongation (2-1). Il s’agit du premier titre pour Cristiano Ronaldo depuis son arrivée en Arabie saoudite, fin décembre. Double buteur, CR7 a évidemment joué un grand rôle dans la victoire des siens sur leurs grands rivaux. Flanqué de Sadio Mané, Marcelo Brozović, Talisca, Alex Telles et Seko Fofana, Ronaldo et les Jaune et Bleu ont renversé les hommes de Jorge Jesus malgré cinquante longues minutes passées en infériorité numérique. Sorti sur blessure (et sur voiturette) suite à un choc au genou, l’enfant de Madère peut également se targuer d’avoir offert le tout premier sacre d’Al-Nassr dans cette grande compétition du monde arabe.…

AL pour SOFOOT.com