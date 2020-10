Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cristiano Ronaldo positif au COVID-19 Reuters • 13/10/2020 à 17:36









CRISTIANO RONALDO POSITIF AU COVID-19 LISBONNE, (Reuters) - Cristiano Ronaldo a subi un test de dépistage positif au COVID-19, a annoncé ce mardi la Fédération portugaise de football dans un communiqué publié sur son site internet. L'attaquant portugais, âgé de 35 ans, ne disputera pas le match de la Ligue des Nations prévu ce mercredi contre la Suède, mais il se porte "bien, ne présente aucun symptôme et a été placé en isolement", a précisé la fédération. Il a participé dimanche soir au match nul 0-0 du Portugal contre la France au Stade de France. Le reste de la sélection portugaise a été testée et les résultats sont négatifs, a souligné la fédération portugaise. Il est peu probable que Cristiano Ronaldo participe aux prochains matches de son club, la Juventus de Turin, à Crotone samedi en championnat d'Italie et sur la pelouse du Dynamo Kiev le mardi suivant en ouverture de la phase de poules de la Ligue des champions. (Andrei Khalip, Victoria Walderse et Catarina Demony, version française Laura Marchioro)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.