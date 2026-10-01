Cristiano Ronaldo-Portugal : toute sortie est définitive

À 41 balais, Cristiano Ronaldo a choisi de tourner le dos à son équipe nationale et de faire sa crise d'ado. Après avoir contemplé ses copains s'offrir la Norvège du banc de touche, la star lusitanienne pourrait avoir mis un point final à son histoire avec le Portugal. Sans la manière.

On aurait pu se dire, sans doute très naïvement, que revoir Cristiano Ronaldo arborer ses légendaires mèches blondes présageait de nouveaux délices, mais il n’en fut rien. Bien au contraire, le quadragénaire paraît plus proche de la crise d’ado que de l’âge de maturité. Ce mercredi soir, il a claqué la porte au nez de sa pourtant chère Seleçao , ne digérant pas d’avoir été mis sur le banc et les mots de Jorge Jesus. Sur un coup de tête, ou presque.

En temps voulu, je dirai la vérité à tous les Portugais.…

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com