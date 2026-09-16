Cristiano Ronaldo pète une durite en plein match
À 41 ans, Cristiano Ronaldo ne penserait-t-il pas à une reconversion dans le MMA ? Au vu de sa belle prise flanquée à Matías Palacios ce mardi soir lors de la rencontre de Ligue des champions asiatique entre Al-Ain et Al-Nassr, c’est sérieusement enivsageable . Chahuté par le joueur argentin, le Portuguese Punisher (on a pas dit pleurnicheur) s’est permis de lâcher un bel enchaînement étranglement, mise au sol, coup de coude.
Embed t.com…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer