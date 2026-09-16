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Cristiano Ronaldo pète une durite en plein match
information fournie par So Foot 16/09/2026 à 11:19
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Cristiano Ronaldo pète une durite en plein match

Cristiano Ronaldo pète une durite en plein match

À 41 ans, Cristiano Ronaldo ne penserait-t-il pas à une reconversion dans le MMA ? Au vu de sa belle prise flanquée à Matías Palacios ce mardi soir lors de la rencontre de Ligue des champions asiatique entre Al-Ain et Al-Nassr, c’est sérieusement enivsageable . Chahuté par le joueur argentin, le Portuguese Punisher (on a pas dit pleurnicheur) s’est permis de lâcher un bel enchaînement étranglement, mise au sol, coup de coude.

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