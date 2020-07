Cristiano Ronaldo offre le neuvième Scudetto de rang à la Juventus

C'est fait ! La Juve remporte le Scudetto au terme d'un match de veaux, rempli de testostérone et de contacts rugueux quasi-charnels. Une rencontre où Ronaldo a montré la voie à ses partenaires, avant que Bernardeschi ne délivre les siens. Les Turinois ont désormais sept points d'avance sur l'Inter, et peuvent sabrer le champagne.

Juventus Football Club 2-0 Sampdoria

Rude bataille

Neuf. C'est un beau chiffre, neuf. Il s'agit d'un paradoxe, aussi. Car ce dimanche soir, le neuf représente la longévité de la Juventus qui a encore gagné à l'ancienne. Neuf, c'est le nombre de titres consécutifs que les Turinois viennent de remporter. Mais neuf, c'est le contraire de vieux. Et pourtant, la Vieille Dame n'a jamais aussi bien porté son nom : expérimentée et sereine mais sans folie, elle a battu la Sampdoria pour avoir le droit de soulever son trophée. Ni plus, ni moins. Qu'importe : la Juve est championne d'Italie, et c'est tout ce qui compte à ses yeux.Des longueurs, du sang puis de la joie à la fin. Ce premier acte ressemble étrangement aux tranchées de 1917. La Vieille Dame fait dans l'à-peu-près, à l'image de Rabiot qui envoie une vieille passe dans les guibolles de Ronaldo (9), de Szcz?sny qui offre des corners aux méchants Génois (12) puis de Pjani? qui peine à lever ses ballons. Et d'un coup d'un seul, commence l'hécatombe : Jeffrey Chabot se flingue la cheville en voulant tacler Ronaldo, et laisse sa place à Mehdi Léris (23). Encore ? Ramírez vient démonter la tête de Danilo, en pensant reprendre la gonfle suite à un centre de Quagliarella : le latéral brésilien voit les canards en plastique, et est contraint de laisser sa place à Bernardeschi (29).