02/11/2023

Cristiano Ronaldo ne montera pas sur un ring de catch

Cristiano Wrestle -naldo.

L’information est lunaire et pourtant bien réelle. Selon le média d’investigation espagnol Relevo, la ligue de catch WWE (World Wrestling Entertainment) aurait été en négociations très avancées avec Cristiano Ronaldo pour que ce dernier fasse une apparition au Crown Jewel , un gala qui aura lieu ce samedi soir en Arabie saoudite. Le but de ce cameo est évidemment marketing, afin de permettre à la WWE de toucher un nouveau public tout en augmentant ses audiences et ses revenus. À la manière de Donald Trump qui, il y a quelques années, avait participé à l’animation d’un combat de catch, mais sans directement prendre part au combat, le Portugais aurait été invité à faire de même sur sa terre d’accueil.…

CD pour SOFOOT.com