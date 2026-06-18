Cristiano Ronaldo livre son analyse sur la performance portugaise

Pas content, pas content. En zone mixte à l’issue de la rencontre entre le Portugal et la République Démocratique du Congo (1-1), Cristiano Ronaldo n’a pas caché son amertume après le match nul concédé par la Seleção .

Déception et concentration

« Il n’a rien manqué. C’est ça le football. Le Portugal aurait pu gagner, mais aussi perdre. Les deux issues étaient possibles », a tancé le capitaine portugais, devenu le joueur de champ masculin le plus âgé à démarrer un match de Coupe du monde, devant les journalistes en zone mixte. L’attaquant vedette d’Al-Nassr s’est également exprimé sur le résultat de la rencontre via son compte Instagram : « Ce n’était pas le départ que nous voulions, mais tout est loin d’être terminé. Tête haute et concentration sur le prochain match » . Il faudra pour cela que le capitaine portugais mette fin à sa disette en tournoi majeur rapidement.…

LB pour SOFOOT.com