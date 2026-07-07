Cristiano Ronaldo, la compétition de trop

Le pari de Cristiano Ronaldo a échoué : il ne sera jamais champion du monde suite à la défaite du Portugal en huitièmes de finale face à l'Espagne (1-0). Et s'il n'est pas le seul responsable de cette élimination, son obstination n'aura fait qu'entacher sa légende.

Dans le film Un jour sans fin , Bill Murray se réveille chaque matin sur la musique I Got You Babe de Sonny and Cher. Contrairement au personnage du film Phil Connors, Cristiano Ronaldo n’est pas bloqué dans une faille temporelle puisque sa pointe de vitesse prouve que les années passent. Pourtant, le Portugais aussi vit la même scène en boucle tous les quatre ans : une élimination en Coupe du monde et un retour au vestiaire la tête baissée et les larmes aux yeux. La première fois que le peuple lusitanien a vu des larmes de tristesse sur le visage boutonneux de celui qui portait alors le numéro 17 c’était en 2004. Des larmes que partageait alors tout un pays après la défaite en finale de l’Euro face à la Grèce au Estádio da Luz de Lisbonne. À ce moment-là, l’ensemble des Portugais étaient émus devant les larmes de celui qui était destiné à devenir le nouveau Luis Figo. Vingt-deux ans plus tard, il n’y a plus vraiment de compassion devant ces larmes. Juste de la colère et des regrets que cette fabuleuse histoire se termine beaucoup trop tard.

41 ans toujours puceau en Coupe du monde

Face à l’Espagne, Cristiano Ronaldo a rappelé qu’il avait bien 41 ans. Que ce soit dans ses appels de balle, sa difficulté à accélérer, ses tentatives de dribbles, ses frappes ou son positionnement. Tout ce qui a fait que Cristiano Ronaldo restera à jamais comme le ou l’un des plus grands joueurs de l’histoire. Sauf que l’âge biologique de CR7 a beau être de 28 ans selon la science, il est bien de 41 ans selon sa carte d’identité. Et cela se voit sur le terrain. À la veille de cette rencontre, le natif de Funchal s’était rendu en conférence de presse où il avait évoqué une future retraite internationale : « Je mettrais un terme à ma carrière internationale quand je le souhaiterai, pas quand vous les journalistes le voudrez. » …

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com